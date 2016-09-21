Москва, 21 сентября, 2016, 19:57 — ИА Регнум. В районе обстрела гуманитарного конвоя ООН под сирийским городом Алеппо находился беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Predator, американской «антитеррористической» коалиции, который способен атаковать наземные цели. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

militariorgucoz.ru Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Predator, американской «антитеррористической» коалиции

Он рассказал, что БПЛА Predator вылетел с натовской авиабазы «Инджирлик» в Турции и взял курс на Алеппо. Он вошел в районе обстрела гуманитарного конвоя ООН за несколько минут до инцидента и покинул местность спустя полчаса. Боевой БПЛА находился на высоте 3,6 тыс. метров и двигался со скоростью 200 километров в час.

Напомним, ранее Пентагон заявил, что в районе обстрела гуманитарного конвоя ООН военно-воздушные силы коалиции полётов не выполняли.

Конашенков подчеркнул, что у российских военных есть данные объективного контроля, которые подтверждают нахождение натовского боевого БПЛА в районе обстрела гуманитарного конвоя ООН.

Напомним, автоколонна с гуманитарной помощью двигалась в восточную часть сирийского города Алеппо. Она была обстреляна. Погибли 12 человек.