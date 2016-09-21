Минск, 21 сентября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. В МИД Белоруссии 21 сентября прошил переговоры замминистра иностранных дел Белоруссии Елены Купчиной с послом Польши в Белоруссии Конрадом Павликом, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

пресс-служба МИД Белоруссии Встреча замминистра иностранных дел Белоруссии Елены Купчиной с послом Польши Конрадом Павликом

«Стороны обсудили вопросы интенсификации белорусско-польского сотрудничества. В ходе встречи Конрад Павлик передал приглашение от имени министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею посетить Варшаву с визитом в ближайшее время», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз заявил о намерении удвоить оказание финансовой помощи Белоруссии в рамках программы для шести постсоветских республик «Восточное партнёрство». В частности, Белоруссии выделяется 29 млн евро на структурные реформы, сдерживание миграции в ЕС и другие цели. При этом Еврокомиссия ведёт проработку реализации крупной программы влияния на соседние страны, куратором которых назначена Польша. До этого, в 2015 году Еврокомиссией была принята программа сотрудничества «Польша-Белоруссия-Украина», средства которой успешно осваивает официальный Минск.

Напомним, визит главы МИД Польши в Белоруссию состоялся в марте: он провёл переговоры с Александром Лукашенко, а также принял участие в русофобском митинге, организованном представителями прозападной оппозиции. После этого был анонсирован визит Владимира Макея в Варшаву.