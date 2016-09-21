Ставрополь, 21 сентября, 2016, 19:41 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В Ставропольском крае по итогам сдачи ЕГЭ в 2016 году подано в два раза меньше апелляций, по сравнению с прошлым годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Если в 2014 году их было подано около 1,3 тысячи, то в 2016 году — порядка 600, сообщил в региональном правительстве министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра.

При этом серьезных нарушений во время сдачи экзаменов также замечено не было. Это подтверждают краевые и федеральные общественные наблюдатели, которые непрерывно вели наблюдение за соблюдением всех правил во время сдачи единого госэкзамена.

В этом году впервые камерами для онлайн-наблюдения были оснащены все 87 пунктов приема экзаменов Ставропольского края. Их было более 1 тысячи. Наблюдения по камерам также не зафиксировали никаких нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итоговую аттестацию в 2016 году сдавали более 12,3 тысячи школьников Ставрополья. Это выпускники нынешнего года и предыдущих лет. Более 11,5 тысяч — это выпускники текущего года.

Основной период сдачи ЕГЭ-2016 прошел с 27 мая по 30 июня. Сдача ЕГЭ велась по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы из них были ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдавали по выбору.