Псков, 21 сентября, 2016, 19:32 — ИА Регнум. На строительство полигона твердо-бытовых отходов (ТБО) в Пскове могут быть привлечены финские инвестиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, обсуждение этого вопроса сегодня, 21 сентября, было вынесено руководством города Пскова на финляндско-российском торговом семинаре в Куопио (Финляндия), где с двухдневным рабочим визитом находится официальная делегация города.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Мусорная свалка

Глава Пскова Иван Цецерский заявил, что «санкции — это вчерашний день», «Сегодня мы должны видеть перспективу сотрудничества в экономической сфере, стремиться к развитию торговых взаимоотношений и эффективного обмена опытом между специалистами различных отраслей экономики и бизнеса», — сказал он.

Вопрос обращения с отходами в Пскове обсуждался сегодня и на заседании рабочей группы в администрации Псковской области под руководством вице-губернатора Александра Кузнецова.

В совещании приняли участие жители Карамышевской волости, территория которой рассматривается как один из возможных вариантов размещения межмуниципального полигона ТБО. Кроме того, на заседании был представлен проект ООО «Берит ИнвестСтрой» по строительству в регионе мусоросжигающего предприятия. «К следующему совещанию инвестору поручено предоставить дополнительную информацию: экономическую составляющую проекта, расчёт тарифа, а также сведения о ранее реализованных проектах», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, что нынешний полигон ТБО действует в Пскове с 1947 года и должен быть закрыт по постановлению суда. Новый полигон пытались разместить в Палкинском районе в 40 км от Пскова, затем — в деревне Ершово Псковского района. В настоящее время рассматривается инициатива разместить его в 30 км от областного центра, в деревне Болдино Карамышевской волости.