Москва, 21 сентября, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин подтвердил информацию о том, что он собрался в отставку, а также поделился планами на будущее. Об этом сегодня, 21 сентября, пишет «Российская газета».

sledcom.ru Владимир Маркин

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что генерал-майор юстиции Маркин уходит с поста официального представителя СК РФ. Высказывались разные версии его ухода, в том числе, что он достиг предельного возраста пребывания на своем посту.

Сегодня Маркин решил развеять все слухи и рассказать, как обстоят дела на самом деле. Генерал-майор подчеркнул, что подал рапорт об отставке по собственному желанию. Председатель СК РФ Владимир Бастрыкин «с пониманием отнесся к этому прошению» и отставку одобрил.

«Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию», — сказал Маркин. Он также отметил, что ещё не достиг предельного возраста пребывания на посту официального представителя СК РФ. Сейчас Маркину — 60 лет, а предельный возраст составляет 65 лет.

Что касается причин ухода, то Маркин заявил, что они носят исключительно личный характер. «У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится», — сказал Маркин.

Он добавил. что уходит из СК, так как считает свою миссию по выстраиванию информационной политики ведомства выполненной и хочет попробовать себя на новом поприще.

Где именно он собирается работать в будущем, Маркин не уточнил.