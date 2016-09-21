Москва, 21 сентября, 2016, 19:28 — ИА Регнум. На девяти избирательных участках отменены итоги выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября. Так, ЦИК отменил результаты выборов на участках в Адыгее, Дагестане, Мордовии, Белгородской области, Нижегородской области, Ростовской области и в Санкт-Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Участок №123 в Республике Адыгея, поскольку невозможно с достоверностью определить волеизъявления избирателей. Участок №1669 в Дагестане — признали недействительными итоги голосования», — перечислила Памфилова.

Кроме того, называется участок №574 в Мордовии, где зафиксировано превышение количества избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования по сравнению с числом выданных бюллетеней.

В Ростовской области результаты выборов отменены на участке №1958 в связи с нарушениями, которые не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.

Также Памфилова назвала один участок в Белгородской области, по которому уже возбуждено уголовное дело, в списке — участки №2211 и №2411 в Нижегородской области, где были выявлены нарушения.

Читайте также: В Петербурге уволили главу участковой комиссии в округе Дмитриевой

«В Санкт-Петербурге участок №2269 — нарушение при проведении голосования и установлении итогов голосования. И девятый — тоже в городе Санкт-Петербурге, участок №1353, нарушение УИК, не позволяющее с достоверностью проследить результаты волеизъявления избирателей», — сообщила Памфилова.

По итогам рассмотрения жалоб, число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.