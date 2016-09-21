Бад-Штаффельштайн, Германия, 21 сентября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Установленный временный контроль на границах Германии должен быть продлён до середины ноября, со ссылкой на главу немецкого МВД Томаса де Мезьера передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Montecruz Foto Беженцы на станции Ораниенбург в Германии

«Хотя пока это не окончательная дата, будет ли продолжение, но, если все останется так как сейчас, я за то, чтобы продолжить» — заявил де Мезьер перед посещением заседания фракции Христианско-социального союза в Банце (Верхняя Франкония).

Цель Германии — снова полностью отказаться от пограничного контроля в рамках Шенгенской зоны, отмечает немецкий министр. «Но для этого нам нужен эффективный контроль внешних границ ЕС», — добавил он.

Контроль на границах Германии был введён летом 2016 года в связи с наплывом более миллионов мигрантов.