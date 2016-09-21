Великий Новгород, 21 сентября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Новгородское отделение партии «Яблоко» не признаёт итоги выборов в Новгородскую областную думу по единому избирательному округу и собирается оспаривать их результаты в судебном порядке. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявила лидер партийного списка «Яблока» по выборам в региональный парламент Анна Черепанова.

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Она также заявила, что партия будет проводить политические акции «За честные выборы» — в форме пикетов, митингов, шествий.

«В совокупности все нарушения, которые происходили в период агитации, в день голосования и при подсчёте голосов не позволили партии «Яблоко» получить мандат в Новгородской областной думе. Мы считаем, что наш мандат попросту украли», — заявила Черепанова.

В партии считают, что голоса 9716 новгородцев (а вчера, по данным системы ГАС «Выборы», их было 9724) давали «Яблоку» право на мандат в Новгородской областной думе. Черепанова заявила, что это — «электорально значимый результат» для партии.

«Нас незаконно вовремя не зарегистрировали, мы потеряли время. Нам препятствовали в размещении нашей политической программы в газетах и телевизионном эфире, нам отказала в распространении нашей газеты «Почта России». Выборы в Новгородской области нельзя признать честными, а их результаты — легитимными», — прокомментировал кандидат в Госдуму от «Яблока», лидер партийной фракции в думе Великого Новгорода Константин Хиврич.

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Он также заявил о факте контрагитации в эфире Новгородского областного телевидения, когда в преддверии голосования, 16 сентября, прежний председатель регионального отделения партии Иван Гаврилов, полномочия которого приостановлены федеральным партийным руководством, призывал не голосовать за «Яблоко». В партии считают это нарушением закона, в заявлениях Гаврилова усматривают признаки клеветы и обратились с заявлением в полицию.

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По словам Хиврича, результаты «Яблока» в Новгородской области почти в два раза выше, чем у федерального. За «Яблоко» на выборах в Новгородскую областную думу, по данным облизбиркома, проголосовали 9716 жителей региона (4,83%), за «Яблоко» в Госдуму — 5703 (2,81%).

При этом в новгородском «Яблоке» отмечают аномально высокий процент голосования вне помещений на ряде участков (например, в Старой Руссе), а также большое количество недействительных бюллетеней: 6665 на выборах в Новгородскую областную думу — при том, что на одновременно проходивших выборах депутатов Госдумы недействительных бюллетеней оказалось на 2 тысячи меньше — 4602.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородскую областную думу прошли четыре парламентские партии. «Единая Россия» получила 38,92%, КПРФ — 19,53%, ЛДПР — 17,3%, «Справедливая Россия» — 16,11%. Партия «Яблоко» набрала 4,83%.