Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. В Приозерском районе Ленинградской области скончался годовалый ребенок. Причина смерти выясняется, идет проверка всех обстоятельств случившегося. Об этом сегодня, 21 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Детская игрушка

20 сентября 2016 года в одной из квартир дома в поселке Пантонный скончался годовалый малыш. Установлено, что ребенок проснулся утром и начал плакать. Мать решила, что беспокойное поведение малыша вызвано прорезанием зубов. В 11 часов она вызвала участкового фельдшера, которая, осмотрев ребенка, сделала инъекцию лекарственного препарата «димедрол» и предложила в случае ухудшения самочувствия ребенка, вызвать скорую помощь.

Около в 13 часов состояние ребенка ухудшилось, и родители мальчика вызвали педиатра. Прибывший по вызову врач педиатр, осмотрел ребенка, сделал инъекцию лекарственного препарата «анальгин» и сообщил о необходимости госпитализации. Однако мальчик стал задыхаться и через некоторое время, в присутствии педиатра, скончался.

«Семья не совсем благополучная — родители не работают, выпивают. Есть еще трое детей. В настоящее время проводится проверка, допрашиваются родители и медики, будет проведена судмедэкспертиза», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Ленобласти.

Следственным отделом по городу Приозерск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка по факту смерти годовалого ребенка по месту жительства.

В настоящее время, следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.