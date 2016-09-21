Оренбург, 21 сентября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В Оренбурге фонды губернаторского историко-краеведческого музея пополнились еще одной иконой Святого Александра Мюнхенского. Икону, изготовленную в Греции, привез православный немецкий издатель Грегор Фернбах. Но скоро иконы с ликом Александра Шмореля можно будет приобрести в Оренбуржье, заявил Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. А в дальнейшем следует ожидать и появления в Оренбургской области храма во славу Святого Александра Мюнхенского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия».

taday.ru Святой Александр Мюнхенский — Алекса́ндр Гу́гович Шморе́ль

Тем временем в преддверии 100-летия оренбуржца-антифашиста из мюнхенской «Белой розы» уже десятки горожан поставили свои подписи в поддержку установки памятного знака, посвященного Александру Шморелю, проект которого был принят за основу на заседании градостроительного совета Оренбурга 14 сентября.

25 сентября Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» представит документальный фильм об Александре Шмореле мюнхенской публике в главном культурном центре баварской столицы «Гастайг».

С 15 по 18 сентября в Оренбурге прошли Дни немецкой культуры. Они были посвящены памяти героя немецкого студенческого антифашистского сопротивления «Белая роза», уроженца Оренбурга Александра Шмореля и приурочены к дню его рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В 1942 — 43 годах Александр Шморель, будучи студентом Мюнхенского университета, писал и распространял листовки, призывающие борьбе с гитлеровским режимом. Вместе с товарищами по группе «Белая роза» был казнен, а в 2012 году канонизирован Русской Православной церковью, как святой Александр Мюнхенский. В память о героях — антифашистах в 1994 году Мюнхене учрежден фонд «Белая роза».

«Ребенком покинув Россию в 1921 году, Александр Шморель навсегда остался верен Родине. Об этом говорится в документальном фильме «Противостояние «Белой розы» режиссера Романа Саульского, премьера которого состоялась 16 сентября в кинотеатре Оренбурга.

«Картина снималась в Оренбурге, Смоленской области, Мюнхене, Гамбурге, Иерусалиме. Она воссоздает образ новомученика, ставшего символом объединения РПЦ за рубежом и Московского Патриархата», — отметил президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

В рамках дней немецкой культуры в Оренбуржье побывали сопредседатель фонда «Белая роза» Вернер Рехман и член правления фонда бригадный генерал Бундесвера в отставке Винфрид Фогель, немецкие писатели Петер Зельг, Грегор Фернбах и Ютта Шуберт. Во главе большой делегации Оренбург посетил Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль. Немецкие гости выступили перед студентами и преподавателями оренбургских университетов, провели встречи с сотрудниками музеев, библиотек, историками, краеведами и культурной общественностью города. Состоялся ряд визитов и вручение стипендий имени Александра Шмореля, которые мюнхенский фонд «Белая роза», начиная с 2000 года, вручает четырем оренбургским студентам — германистам оренбургских вузов. Кандидатуры стипендиатов выдвигают Советы университетов.

Штефан Кайль отметил, что культурных связей такой интенсивности между Россией и Германией, как в Оренбурге, нет ни в одном из регионов его консульского округа. По его словам, это особенно важно в нынешней непростой политической обстановке, когда отношения между Россией и Германией переживают не самые лучшие времена.