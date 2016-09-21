Симферополь, 21 сентября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. С середины августа местные жители Аробатской стрелки в Крыму нашли на берегу моря 66 трупов дельфинов, погибших от рук браконьеров. На Украине говорят — виной всему строящийся Керченский мост, но эксперты в Крыму уверены: вина на украинских браконьерах.

turner.com Дельфин запутавшийся в рыболовной сети

«Трупы оказались в российской части Арабатской стрелки благодаря доминирующим в Азовском море течениям, преобладали северо-восточные ветра, направленные со стороны украинского азовского побережья, — рассказал «Комсомольской правде» главный государственный инспектор Керченской инспекции Крымского отдела Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Альберт Беляев. — У нас есть основания утверждать, что месяц назад дельфины случайно попали в жаберные сети украинских браконьеров. И чтобы не портить их, им просто отрубили плавники. После этого течением трупы принесло к нам».

Дельфины-азовки занесены в Красную книгу как России, так и Украины. Местные специалисты обследовали трупы восьми выброшенных морем на берег азовок.

«Они были от 90 до 145 см. Если судить по размеру, их возраст — от 1 года до 12 лет. Специалисты говорят, что некоторые трупы уже мумифицированы, тела темно-коричневого цвета, у одних сильно повреждена или отсутствует брюшная стенка и внутренности, у других — оголены кости черепа, ребра и позвоночник. У четырех плавники повреждены, у остальных их и вовсе нет — они отрублены», — пишет «КП».

Сейчас местные жители самостоятельно закапывают в песок трупы найденных животных. А по словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, дельфины в Азовском море умирают из-за строительства Керченского моста: мол, у них гидроакустический удар из-за бурения свай.