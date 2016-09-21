Липецк, 21 сентября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Липецкой области разыскивают 12-летнюю девочку, которую забрал отец, чтобы не отдавать органам опеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управление ФССП России.

Делом девочки занимается Советский районный отделе судебных приставов областного центра. По решению суда должны изъять из семьи и передать в Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка.

Однако девочка вместе с отцом, Василием Козловым, скрывается от органов опеки и попечительства. 30 марта 2016 года было заведено розыскное дело по розыску ребенка. По месту регистрации в городе Липецк ни девочка, ни ее отец не находятся.