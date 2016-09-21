Красногорск, 21 сентября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Адвокатская палата Московской области лишила Игоря Трунова статуса адвоката. Об этом сегодня, 21 сентября, пишет «Российская газета» со ссылкой на решение совета палаты.

trunov.com Игорь Трунов

Сообщается, что Игорь Трунов, который специализируется преимущественно на предоставлении в судах интересов родственников жертв резонансных преступлений, в том числе, террористических актов, больше не может вести адвокатскую деятельность, так как адвокатская палата Московской области лишила его статуса адвоката.

Такое решение было принято в связи с нарушением Труновым своих служебных обязанностей. Дело в том, что некоторые коллеги адвоката, которые были недовольны заявлением Трунова о коррупции в адвокатуре, пожаловались на него в палату. После рассмотрения жалоб, палата сочла заявления Трунова нарушением норм профессиональной этики.

Сам Трунов заявил, что намерен обжаловать решение. Он считает, что решение палаты незаконно, так как его привлекают за публичное выступление, которое является не профессиональной, а общественной деятельностью.

Что касается высказывания Трунова, то оно было сделано 1 февраля этого года на пресс-конференции по проблемам адвокатуры. Турнов заявил, что в адвокатском сообществе процветает коррупция. Он подчеркнул, что есть «адвокаты-несуны», которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами.