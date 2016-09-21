Махачкала, 21 сентября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, который возглавил партийный список «Единой России» на парламентских выборах в республике, отказался от мандата депутата Государственной думы РФ, пишет Life со ссылкой на заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Тамару Чиненную.

kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

По ее словам, Абдулатипов предпочел остаться на посту главы региона. Чиненная отметила, что его переход в Госдуму «и не предполагался», в первым в списке единороссов он стал из-за статуса руководителя республики, как это было в других субъектах СКФО. Мандат Абдулатипова теперь перейдет к №2 в этом списке — Гаджимету Сафаралиеву, который до этого четыре раза избирался депутатом Госдумы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Дагестане прошли выборы в Госдуму, Народное собрание РД и муниципальные представительные органы. Партия «Единая Россия» набрала в регионе более 90% голосов. С большим отрывом кандидаты этой партии победили и в трех одномандатных округах республики — Умахан Умаханов с 71% голосов, Абдулмажид Маграмов с 71% и Абдулгамид Эмиргамзаев с 89%.