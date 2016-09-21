Осло, 21 сентября, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Заинтересованных в освоении уже разработанных участков норвежского шельфа в этом году оказалось меньше. В традиционном ежегодном раунде выдачи лицензий APA приняли участие 33 нефтедобывающие компании, сообщили сегодня, 21 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства нефти и энергетики королевства.

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Среди участников текущего раунда такие гиганты, как норвежская государственная Statoil, Shell, BP и ConocoPhillips, менее крупные норвежские нефтедобывающие компании Det norske и Lundin Petroleum. Для сравнения: в прошлом году в данном аукционе участвовало 43 компании, 36 из них правительство выдало лицензии.

Отметим, что нынешний тендер (APA, Awards in Predefined Areas) — один из двух вариантов предоставления права на освоение норвежского шельфа. В отличие от текущего 24-го лицензионного раунда, в этом случае предлагаются сравнительно освоенные участки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько блоков в Норвежском море, выставленных в марте на аукцион, расположены недалеко от газового месторождения Ааста Хансин, разрабатываемого Statoil. Участки в Баренцевом море находятся около существующих проектов Юхан Кастберг (Statoil), Альта и Гота (Lundin Petrolium). Так как рядом расположены крупные месторождения, рассчитывать на большие запасы не стоит, предупреждает правительство страны, однако, наличие развитой инфраструктуры делает работу на таких блоках рентабельной. Такого рода «поступательная» разработка шельфа снижает издержки и позволяет оптимизировать его освоение, уверены в министерстве нефти и энергетики. Этот подход лег в основу обновленной энергетической политики страны.