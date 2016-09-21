Махачкала, 21 сентября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Дагестанских паломников, вернувшихся из Саудовской Аравии, проверят на наличие инфекционных заболеваний, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора. Санитарно-карантинный контроль будет усилен на пункте пропуска через госграницу «Махачкала — Аэропорт» с 19 по 26 сентября.

Al Jazeera English Хадж

«Как и в прошлом году, хадж проходил в условиях продолжающегося неблагополучия по эпидемиологической ситуации в Саудовской Аравии, вызванного коронавирусной инфекцией. В случае выявления подозрений на особо опасные инфекционные заболевания граждан госпитализируют в центральную городскую больницу Каспийска», — заявили в ведомстве.

По последним данным, в республику прибыло семь самолетов с 1420 паломниками на борту. Опасных инфекций у возратившихся не выявлено. Всего в этом году в хадж отправились 6,8 тысяч человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первые случаи коронавируса ближневосточного респираторного синдрома были зафиксированы во второй половине 2012 года. По состоянию на июнь 2015 года числилось 1438 подтвержденных случаев заболевания, более 90% которых — в Саудовской Аравии. За это время от коронавируса погибли 502 человека. Ежегодно из России в хадж направляются более 16 тысяч человек. Для защиты от коронавируса Роспотребнадзор рекомендует им делать прививки против менингококковой инфекции.

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