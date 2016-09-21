Грозный, 21 сентября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Сотрудника прокуратуры из Чечни, позволившего себе стрельбу на свадьбе, уволили из органов. В официальном сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что старший помощник прокурора Шалинского района Магомед Гучигов уволен за совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника. Об этом ИА REGNUM 21 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Инцидент со стрельбой на свадьбе в Москве произошел 11 сентября. Гучигов в это время находился в ежегодном отпуске. Управляя автомобилем из свадебного кортежа, он грубо нарушил общественный порядок, открыв стрельбу из травматического оружия, чем явно выражал неуважение к обществу.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого Гучигов был задержан. Однако во время следственных действий он скрыл факт прохождения службы в органах прокуратуры и, кроме того, по многим вопросам следствия отвечал неискренно. Это создавало препятствие в установлении фактических обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года участник стрельбы из свадебного кортежа на северо-западе Москвы Ахмед Асманов был приговорен к шести месяцам колонии.