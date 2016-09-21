Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла «обвинения» единоросса Михаила Романова о «дружбе» с кандидатом в Госдуму от «Партии роста» Оксаной Дмитриевой. Об этом Памфилова заявила на заседании ЦИК в ходе телемоста с Горизбиркомом Санкт-Петербурга, на котором заслушивала жалобы кандидатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Оксана Генриховна, засвидетельствуйте, пожалуйста, что мы с вами не являемся подружками. Романов везде в прессе пропагандирует, что вся ваша настойчивость связана с какими-то нашими дружественными отношениями. У меня пол-России таких друзей, как Оксана Генриховна», — возмущенно сказала Памфилова.

Напомним, по данным окружной комиссии, в единый день голосования Михаил Романов победил Оксану Дмитриеву на выборах в Госдуму по одномандатному округу №217 в Санкт-Петербурге.

Памфилова извинилась за эмоциональность, но продолжила свое выступление.

«Молодой человек, кандидат в депутаты, которому 32 года. Вместо того, чтобы сказать, что я, мол, первый заинтересован в том, чтобы результаты голосования за меня были проверены, и я был уверен в том, что я честно победил, он начинает предъявлять претензии приехавшему члену ЦИКа, представителю партии «Патриоты России» Евгению Шевченко, который не может быть ангажирован ни Дмитриевой, ни Памфиловой. Я полагаю, что это не очень достойное начало большой политической карьеры», — сказала Памфилова.

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Как сообщалось, член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко, который накануне прибыл в Петербург по поручению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, сообщил, что по ситуации в округе №217 будет направлено обращение в следственные органы, Генеральную прокуратуру, а глава ЦИК держит ситуацию на личном контроле. В ответ единоросс Михаил Романов заявил о том, что ЦИК якобы ангажирован Дмитриевой в силу ее давних дружеских отношений с Памфиловой.

«Партия роста» не намерена признавать результаты думских выборов в одномандатном округе №217 в Санкт-Петербурге. Сама Дмитриева сообщила, что на время разбирательств вокруг думского мандата она готова начать работу в Заксобрании Петербурга, куда также была избрана 18 сентября.