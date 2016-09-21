Минск, 21 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала рамочное решение о разведении сил и боевых средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом журналистам сообщил полпред президента России в контактной группе Борис Грызлов. «Разведение сил и средств начнётся с населённых пунктов Станица Луганская, Золотое, Петровское», — отметил он.

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«Это означает, что при наличии политической воли вопросы безопасности и социально экономические вопросы можно решать. Несмотря на все имеющиеся трудности и разногласия, необходимо продолжать и наращивать отвод вооружённых людей и вооружений. При этом нам необходим рывок в решении важнейших политических вопросов — особого статуса, амнистии и выборов», — сказал политик.

Вместе с тем так и не состоялось заседание экономической подгруппы, ответственной за важнейшее направление переговоров. «Это произошло из-за отказа украинской стороны вести диалог с одним из представителей Донецка. Такая позиция представляется неконструктивной и мешающей достичь результатов в восстановлении хозяйства на Донбассе», — заявил Грызлов.

Опыт работы контактной группы говорит о том, что любые соглашения достигаются быстрее и легче, когда вопросы обсуждаются непосредственно представителями сторон — отдельных районов Донецкой и Луганской областей и украинского государства, сказал он. «В этом смысле посредническая роль ОБСЕ и России как раз и заключается в налаживании прямого диалога. Без него договорённости недостижимы», — подчеркнул Грызлов.

По его словам, для большей продуктивности и результативности контактной группы и её подгрупп нам необходим чёткий регламент их работы, также необходимо фиксировать в протоколе все достигнутые договоренности и сроки их исполнения, а также разногласия, при их возникновении. «Это позволит контролировать выполнение обязательств, позволит понимать, кто что выполнил или не выполнил. А также это не позволит никому из участников переговоров внезапно менять свои позиции, добавлять или исключать положения, оговорённые ранее. И, тем самым, позволит не тормозить, а ускорить выполнение всех пунктов Минских соглашений», — отметил политик.

В центре внимания контактной группы остаётся важнейший гуманитарный вопрос — освобождение насильственно удерживаемых лиц. «Сегодня на контактной группе представителями Донецка и Луганска была заявлена инициатива об освобождении удерживаемых сторонами людей. Это — 618 человек, удерживаемых украинской стороной и 47 человек — другой стороной конфликта. Мы надеемся на то, что украинская сторона согласится с этим предложением», — сказал Грызлов.