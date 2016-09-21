Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Из 50-ти депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VI созыва 40 депутатов будут представлять партию «Единая Россия», 4 депутата — ЛДПР, 3 — «Справедливую Россию», 3 — КПРФ. Об этом сегодня, 21 сентября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома. Единороссы уверены, что такой расклад поможет избежать политических интриг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования

Напомним, на выборах в парламент Ленобласти за общеобластной список кандидатов от партии «Единая Россия» проголосовали 51,25% избирателей, за ЛДПР — 14,65%, за «Справедливую Россию» — 12,79%, за КПРФ — 12,49%.

В соответствии с методикой распределения мандатов, партии «Единая Россия» досталось 15 мандатов, ЛДПР — 4, «Справедливая Россия» — 3, КПРФ — 3. Кроме того, единороссы победили во всех 25-ти одномандатных округах, получив, таким образом, еще 25 мандатов в парламенте Ленобласти.

По мнению нового главы фракции «Единая Россия» в парламенте Ленобласти Олега Петрова, увеличение доли фракции партии в Заксобрании позволит более конструктивно решат вопросы вместе с исполнительной властью.

«Не будет политических интриг, а будет нормальное рабочее движение вперед при принятии законопроектов, которые позволят решать проблемы населения. Надеюсь, что сегодня в парламент пришли люди с богатым жизненным и производственным опытом, а также опытом парламентаризма, что в совокупности даст очень хороший рабочий законодательный орган», — отметил Петров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По мнению Олега Петрова, результат «Единой России» на выборах в Ленобласти — это показатель хорошей работы представителей партии на территории региона. «Результаты выборов были предсказуемы, потому что нами за последние три года было очень много сделано на территории области. Я объехал всю Ленобласть и видел, как меняется регион, и меняется отношение людей к власти. Всё в совокупности говорило о том, что люди доверяют той власти, которая сегодня решает их проблемы. Сказалось и сильное доверие к губернатору Александру Дрозденко. Наверное, немаловажным фактором стало проведение праймериз, которое помогло выбрать достойных кандидатов на местах», — сказал Петров.

Отметим, в выборах депутатов Законодательного собрания Ленобласти шестого созыва приняли участие 43,26% электората. Наибольшая активность избирателей отмечена на территориях Кировского (52,91%) и Бокситогорского (50,19%) одномандатных округов, наименьшая — в Токсовском (34,24%) и Никольском (35,82%) одномандатных округах.