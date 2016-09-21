Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что обстрел гуманитарного конвоя в районе сирийского города Алеппо является неприемлемой провокацией. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 21 сентября, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гуманитарный конвой ООН из десятков автомобилей был обстрелян в районе Урум аль-Кубра (Сирия) в ночь на 20 сентября. Западные СМИ тут же заявили, что конвой был подвергнут авиаудару сирийский ВВС и российских ВКС.

Однако никаких доказательств этому представлено не было. Более того, средства объективного контроля ВКС РФ зафиксировали, что гуманитарный конвой ООН сопровождал автомобиль боевиков с минометом большого калибра. Также объективный контроль подтверждает, что колонна не была атакована с воздуха. а была обстреляна с земли.

На заседании Совбеза Лавров заявил, что обстрел конвоя и попытки свалить вину на Россию — это грубая провокация, которая требует тщательного расследования.