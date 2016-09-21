Тверь, 21 сентября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Обеспечить теплом все объекты Твери в установленные сроки обещают в ООО «Тверская генерация». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 сентября в пресс-службе компании.

kvu.su Установка батареи

В ООО «Тверская генерация» сообщили, что, в соответствии с постановлением администрации Твери, с 22 сентября начнется подача тепла на социальные объекты.

«В первую очередь теплом обеспечат больницы, поликлиники, школы и детские сады. После запуска социальных объектов услуги теплоснабжения будут поставлены в жилой фонд. В последнюю очередь отопление включат на промышленных предприятиях, в офисах и нежилых помещениях», — сообщили в компании.

Здесь подчеркнули, что теплом будут обеспечены все объекты Твери, подключенные к системе, оборудование — три городских ТЭЦ, три котельных и 211 ЦТП и тепловых пункта — к отопительному сезону готовы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 сентября, глава региона Игорь Руденя подверг жесткой критике готовность областного центра к отопительному сезону, и поручил создать рабочую группу для контроля за ситуацией.

«Мы должны констатировать, что у нас работа не завершена в установленный срок. Особенно ситуация обострилась в Твери. Безобразное состояние подготовки. Улицы разрыты, где-то отсутствуют трубы. Исходя из этого, принимаем решение сегодня же образовать рабочую группу по подготовке отдельно Твери к осенне-зимнему периоду. Если не могут справиться с этим наши коллеги, значит, мы сделаем это самостоятельно», — сказал Игорь Руденя. Ранее прокуратура региона заявила о том, что взяла под контроль ситуацию с подготовкой к отопительному сезону в регионе.

Вместе с тем, сегодня, 21 сентября, стало известно о задержании правоохранительными органами руководителя «Тверской генерации» Яна Горелова и управляющего компании Сергея Горохова. Задержание местные СМИ связали с многочисленными авариями, которые минувшей зимой фиксировались на тверских теплосетях.