Великий Новгород, 21 сентября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 21 сентября, прошли торжества, посвященные 1154-й годовщине зарождения российской государственности и 154-й годовщине открытия памятника «Тысячелетие России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, в торжествах приняли участие губернатор Новгородской области Сергей Митин, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, члены правительства Новгородской области, жители Великого Новгорода и области.

novreg.ru Торжества в Великом Новгороде

Глава региона поздравил всех присутствующих с Днём зарождения российской государственности и пожелал счастья и процветания Великому Новгороду, Новгородской области и России.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Митин отметил, что 154 года назад, 21 сентября 1862 года, в Великом Новгороде был открыт памятник «Тысячелетие России». «Место и время открытия этого памятника были выбраны неслучайно. В этот день Русская православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Этот день также является днём воинской славы России, учреждённым в честь победы русских полков в Куликовской битве в 1380 году. В 862 году новгородцы призвали на княжение Рюрика, родоначальника княжеской, а затем и царской династии, это событие можно считать началом создания Российского государства», — сказал Сергей Митин.

Напомним, монумент «Тысячелетие России» был воздвигнут в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея призвания варягов на Русь. Авторами проекта памятника стали скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. Памятник находится в Новгородском кремле, напротив Софийского собора.

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