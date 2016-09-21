Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. На дежурство в соединении ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) на территории Ленобласти встанут два новейших зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сегодня, 21 сентября, сообщила пресс-служба ЗВО.

mil.ru C-400 «Триумф»

В настоящее время расчеты этих ЗРК готовятся отработать пуски по низколетящим, высотным, маневренным и баллистическим целям на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Расчеты ЗРК С-400 будут вести огонь по воздушным мишеням, имитирующим истребители и крылатые ракеты условного противника, на высотах от 50 до 10 тысяч метров.

«После выполнения стыковочных стрельб комплексы заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей на Северо-Западе России», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

ЗРК С-400 «Триумф» способен уничтожать все типы современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/сек на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.