Воронеж, 21 сентября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Родители главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого отравились грибами в Воронежской области. Факт госпитализации пожилой пары корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в департаменте здравоохранения Воронежской области 21 сентября.

ru.torange.biz Грибы

Как сообщил собеседник агентства, пострадавшие были переведены в московский Институт скорой помощи имени Склифософского.

По сообщениям СМИ, несмотря на усилия московских врачей, супруги Плотницкие скончались 11 сентября.

Телефон пресс-службы главы ЛНР не отвечает.

Согласно данным департамента здравоохранения Воронежской области, с начала года за медицинской помощью по поводу отравлениями грибами обратился 51 человек, из них 22 ребенка.

Только за неделю с 5 по 12 сентября было госпитализировано семь человек, один случай закончился летальным исходом. Всего зафиксировано два летальных случая от отравления грибами у взрослых.