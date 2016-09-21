Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Политсовет регионального отделения партии «Единая Россия» рекомендовал своей будущей фракции в Законодательном собрании Ленинградской области кандидатуру Сергея Бебенина на должность председателя областного парламента. Об этом сегодня, 21 сентября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного отделения партии.

leningrad-reg.er.ru Сергей Бебенин

Единороссы обсудили итоги выборов в Законодательное собрание и Государственную думу. Как отметил на заседании политсовета губернатор региона Александр Дрозденко, Ленобласть показала лучший результат по Северо-Западному федеральному округу, став единственным субъектом страны, который получил более 50% голосов за «Единую Россию» по партийный спискам в региональный парламент.

Напомним, что и все 25 одномандатных округов Ленобласти будут представлены единороссами. Кроме того, по итогам выборов в Госдуму от 47-го региона прошло 100% кандидатов: все три одномандатных округа будут представлять единороссы Сергей Нарышкин, Сергей Петров и Владимир Драчев, а Светлана Журова займет кресло в Госдуме от региональной группы.

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Политсовет отделения партии «Единая Россия» рекомендовал будущей фракции в парламенте переизбрать нынешнего спикера Сергея Бебенина. Однако, как уточнили процедуру в пресс-службе регионального отделения партии, в пятницу, 23 сентября, состоится Конференция «Единой России», которая рассмотрит все кандидатуры желающих занять место спикера, и только после этого 28 сентября на первом заседании Заксобрания Ленобласти шестого созыва, депутаты тайным голосованием выберут председателя парламента.

Сергей Бебенин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил, что не брал самоотвод, и отметил обязательность исполнения решения политсовета.

По словам спикера Заксобрания, в случае переизбрания он намерен продолжить работу в прежнем направлении. «Мы продолжим работать над улучшением социальной политики, развитием экономики Ленинградской области и ростом доходной части бюджета, благодаря чему власть и сможет выполнять поставленные перед ней задачи», — подчеркнул Бебенин.

Он также отметил, что увеличение фракции единороссов в парламенте не отразится на работе заксобрания в целом. «Люди начали оценивать депутатов, работу исполнительной и законодательной власти по реально сделанным делам, а не по разговорам, которые ведутся на любом уровне. Болтуны сегодня не проходят, к счастью, — прокомментировал Сергей Бебенин итоги выборов. — С учетом увеличения фракции будем работать еще дружнее. Но, думаю, что никаких особых изменений не произойдет, поскольку мы всегда дружно работали».

Отметим также, что после политсовета прошло первое заседание фракции «Единая Россия» в ЗакСе, на котором Олега Петрова избрали руководителем. Теперь фракция партии в региональном парламенте будет состоять из 40 мест.