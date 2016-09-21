Липецк, 21 сентября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В Липецке начнут отапливать объекты социальной сферы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, постановление о включении систем отопления отдельным группам потребителей 21 сентября подписал глава Липецка Сергей Иванов.

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Чтобы обеспечить на объектах социальной сферы температурный режим, соответствующий санитарным нормам, руководителям учреждений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обслуживания разрешили производить включение систем отопления по согласованию с энергоснабжающими организациями.

Руководству АО «Липецкая городской энергетической компании» и филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» рекомендовано обеспечить подачу тепловой энергии этим группам потребителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, готовится к зиме и жилой фонд. По всей области готовность к отопительному сезону составляет 96%. К осенне-зимнему периоду заменено 195 тыс. кв. метров шиферных, рулонных и металлических кровель, промыты трубопроводы внутридомовых систем центрального отопления. Специальный контроль прошли более 8 тыс. км водопроводных и 1532 км канализационных сетей, 2266 насосных станций, 54 канализационных очистных сооружения. 97% этих объектов уже готовы к работе в зимних условиях. Кроме того, заготовлено около 32 тыс. тонн пескосоляной смеси, проверено 95% единиц спецтехники для уборки территорий населенных пунктов.