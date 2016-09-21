Киев, 21 сентября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Украина пока совершенно не соответствует критериям, которые Канада выдвигает к странам, претендующим на безвизовый режим. Об этом заявил министр иммиграции, гражданства и беженцев Канады Джон Маккалум, отвечая на петицию относительно введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в Канаду.

333 Категорический отказ

«Министерство не планирует в ближайшее время пересматривать визовые требования для Украины», — заявил Маккалум, которого цитирует украинское госинформагенство «Укринформ».

По его словам, визовая политика Канады «базируется на фактах и никоим образом не связана с политическими или торговыми соглашениями».

Маккалум подчеркнул, что Канада регулярно отслеживает разнообразные показатели всех стран, оценивая возможность изменения их визового статуса.

«Если предварительные выводы положительные, министерство может запустить детальный формальный пересмотр. Несмотря на важность отношений между Канадой и Украиной, чиновники внимательно следят за миграционными тенденциями и другими показателями страны», — отметил министр.

Также он заявил, что Канада и так предоставляет «очень высокий уровень сервиса просителям виз на Украине», поэтому, по его мнению, визовый режим не станет помехой получению выгоды от соглашения о свободной торговле между странами.

В завершение чиновник отдельно подчеркнул, что именно от усилий Украины зависит соответствие страны канадским критериям для отмены виз.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Порошенко ранее заявил, что власти Украины и Канады начали проведение консультаций по упрощению визового режима для украинцев, в частности по увеличению срока пребывания обладателей виз в Канаде.

Порошенко отметил, что эти консультации направлены на достижение двух целей: увеличение количества многоразовых канадских виз для украинцев и увеличение их срока до 10-ти лет, а также упрощение процедуры получения такой визы, в том числе оформление через электронную систему.

Этим летом Украина и Канада подписали договор о Зоне свободной торговли между странами, что позволит увеличить объем торговли.

«Это не просто снятие тарифных ограничений. Это четкое обязательство на протяжение 7 лет снятия 99% барьеров в международной торговле. Это преференциальный доступ для товаров происхождения с территории Украины и Канады соответственно. Это доступ для украинских производителей к системе госзакупок Канады и доступ канадских производителей к системе госзакупок в Украине. Это эффективные и решительные шаги в борьбе с коррупцией. Это новые возможности для расширения рынка сбыта товаров», — сказал Порошенко.

Также летом 2016 года электронную петицию с просьбой отменить визы для краткосрочных (до 90 дней) поездок граждан Украины в Канаду подал в федеральный парламент украинец канадского происхождения Николай Кравец.

За отведенное время она собрала почти в пять раз больше подписей, чем минимально необходимо для вынесения на рассмотрение, а также получила поддержку от 120 депутатов и сенаторов федерального парламента, представляющих все четыре основные политические партии.