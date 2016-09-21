Салехард, 21 сентября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В ямальском Новом Уренгое осужден житель Дагестана. Судом установлено, что в 2015 и 2016 годах 22-летний гражданин размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие терроризм, сообщили в региональном управлении СКР.

thetoc.gr Результат

Деятельность гражданина была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Тюменской области. Мужчина создал и администрировал в интернете несколько сообществ, в которых размещал материалы экстремистского характера, содержащие унизительную характеристику одной из этнических и религиозных групп, а также скрытно призывал к вступлению в одну из террористических организаций, деятельность которой запрещена на территории России по решению Верховного суда.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении уроженца Республики Дагестан в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения, отношения к религии, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»).

Судом мужчине назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком год и шесть месяцев.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО, с начала года в округе было выявлено более 360 нарушений антиэкстремистского законодательства. Прокурорами было вынесено 17 протестов, направлено в суд 26 заявлений для запрещения доступа к сайтам, содержащим экстремистские материалы, внесено 51 представление об устранении нарушений закона.

К дисциплинарной ответственности органы прокуратуры привлекли 58 человек, к административной ответственности — 15 человек. Территориальные органы полиции за нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности привлекли 34 человека. Из них 18 — за публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики, 16 — за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список.