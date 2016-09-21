Нальчик, 21 сентября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии проводятся поисково-спасательные работы по оказанию помощи альпинистам из Севастополя. Группе из четырех человек потребовалась помощь на Эльбрусе, в районе Приюта одиннадцати, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

07.mchs.gov.ru Спасатели в горах

Информация о том, что четырем туристам стало плохо при восхождении на высоте 4100 метров, поступила в управление сегодня, 21 сентября, около 14:20. На место происшествия выдвинулись четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

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Отметим, что накануне, 20 сентября, в Кабардино-Балкарии была успешно завершена спасательная операция по оказанию помощи двум альпинистам, получившим травмы при восхождении. Сигнал о том, что на горе Эльбрус на высоте 5200 метров попали в сложную ситуацию два туриста, поступил в дежурную службу МЧС около 15:40. Уже в 21:15 спуск туристов с горы был завершен.

Пострадавших эвакуировали на турбазу «Терскол» и доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.