Липецк, 21 сентября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва и депутатов областного совета в Липецкой области признаны состоявшимися и легитимными. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции 20 сентября заявил председатель регионального избиркома Юрий Алтухов.

oblsovet.ru Липецкий облсовет

Список кандидатов в депутаты облсовета от «Единой России» поддержали 53,81% избирателей, КПРФ — 13,66%, ЛДПР — 12,07%, «Справедливой России» — 7,23%. Единороссы также прошли в областной совет по всем 28 одномандатным округам. Партия власти получает 46 мест в облсовете из 56, КПРФ — четыре места, ЛДПР — четыре, «Справедливая Россия» — два. Шестой созыв облдумы проведет первую сессию 22 сентября, где определится с председателем, его заместителями и составом комитетов. При этом несколько мест парламентариям придется перераспределить — по партийным спискам в облсовет прошли Сергей Миронов и Владимир Жириновский, а также глава региона Олег Королев.

Из прежнего созыва свои места в облсовете сохранили 27 депутатов, а 29 избраны впервые. В региональный парламент перешли пять депутатов горсовета и один бывший депутат Госдумы. В новый состав также вошли руководители промышленных и аграрных предприятий, строительных компаний, предприниматели, ректор, агроном, тренер детской спортшколы, банкир, разливщик стали — Герой Труда РФ, летчик — Герой России, директор управляющей компании, директора школ, два врача, представители руководящего состава НЛМК, а также профессиональные политики и работники партийных организаций.

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Что касается выборов в Госдуму, в одномандатном округе №114 за единоросса Николая Борцова проголосовали более половины избирателей, принявших участие в выборах. В округе №115 единоросс Михаил Тарасенко набрал 60,56% голосов. В голосовании по единому федеральному округу также на первое место также вышла «Единая Россия», набрав более 55% голосов. Второй стала КПРФ с показателем в 13,78%. В одномандатных округах единороссам досталось 203 депутатских места из 225. В Госдуму партия провела в общей сложности 343 кандидатов. Коммунисты, показавшие на выборах второй результат, получат только 42 депутатских мандата.

Явка избирателей составила более 52%. В регионе в день выборов работали 2318 наблюдателей от партий и кандидатов-одномандатников, а также шесть представителей ОБСЕ.

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Вместе с Санкт-Петербургом и Владимирской областью Липецкая область попала в число «пилотных» регионов, которые опробовали QR-коды на обратной стороне итогового протокола. В Липецке эксперимент проводился на трех избирательных участках, расположенных в здании школы № 63. С каждого участка для голосования итоговые протоколы поступают в территориальные избирательные комиссии, где они вводятся в государственную автоматизированную систему «Выборы», причем помеченные QR-кодом протоколы с помощью специального сканера обрабатываются буквально за считанные секунды вместо получаса, который бы потребовался при работе вручную. «Новая технология оказалась очень надежной, — сказала системный администратор ТИК № 1 Октябрьского округа Елена Комаричева. — Она позволяет быстро вводить итоговые протоколы в ГАС «Выборы», избегая при этом ошибок, которые могут возникуть, если делать это вручную. Надеюсь, что на выборах президента России QR-код будет использоваться уже на всех избирательных участках».