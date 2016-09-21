Берлин, 21 сентября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Немецкая полиция говорит, что предварительное следствие доказывает связь сирийца, арестованного в лагере для беженцев, с человеком, имеющим отношение к «Исламскому государству» (запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Пока остаётся неясным, готовил ли 16-летний подросток какую-либо атаку в Германии.

Вчера, 20 сентября полиция Кёльна отмечала, что предварительная оценка указывает на «серьёзную угрозу».

«Экспертиза мобильного телефона молодого человека доказывает связи с лицом, живущим за границей, который имеет связи с ИГ (запрещена в РФ — ИА REGNUM ) и кто хотел завербовать молодого сирийца для исламистской деятельности», — говорится в заявлении полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии нападений в южной Германии. В ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, ещё 15 ранены. 27-летний сириец взорвал рюкзак, наполненный взрывчаткой и осколками после того, как ему запретили посетить переполненный музыкальный фестиваль в баварском городе. Годом ранее ему власти Германии отказали в предоставлении убежища.

В другом нападении 22 июля немец иранского происхождения насмерть расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра в городе Мюнхен. Третий акт насилия имел место 19 июля в Вюрцбурге: 17-летний выходец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения, а атаковавший был ликвидирован немецкой полицией.