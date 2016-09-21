Владикавказ, 21 сентября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» в Северной Осетии признана победительницей на прошедших выборах в Госдуму РФ с результатом 69,09%. Как сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил Константин Кадиев — руководитель избиркома РСО-Алания на совещании, посвященном подведению итогов выборов.

ER.ru Эмблема «Единой России»

Глава ведомства, сообщил, что большинство избирателей отдали свои голоса партии «Единая Россия», которая получила 67,09%. На втором месте КПРФ — 22,18%. «Патриоты России» набрали почти 4% голосов. ЛДПР и «Справедливая Россия» не преодолели 5%-ный барьер в республике. Остальные девять партий, которые также боролись за депутатские мандаты в Госдуму, набрали менее одного процента.

Победителем среди семи одномандатников стал трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, единоросс Артур Таймазов. Его результат — 82,71%. На втором месте оказался вице-спикер парламента РСО-Алания, справедливоросс Гарий Кучиев. Его поддержало почти 7% избирателей. Остальные кандидаты набрали меньше трех процентов голосов.

Отметим, что жители республики выбирали депутатов в Государственную думу и в муниципальные представительные органы власти на 347 избирательных участках. В списках избирателей значились более 500 тысяч человек. Правоохранительными органами, избиркомом, политическими партиями и кандидатами не сообщается о нарушениях, которые бы могли повлиять каким-то образом на результаты выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедших выборов в Госдуму России в Северной Осетии были признаны недействительными 3850 бланков, что составляет менее 1% от выданных для голосования бюллетеней. Испорченные бюллетени были обнаружены при подсчете голосов.