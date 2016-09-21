Владимир, 21 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Судогодском районе задержан 12-летнний подросток, который в то время, как родители искали его, катался на автомобиле, который купил на краденые деньги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

impactliving.org Трудный возраст

17 сентября родители мальчика заявили в полицию о его пропаже. Оказалось, что ребенок ушел из дома 16 сентября. Пока родители его искали, мальчик неплохо повеселился: украл у бабушки своего друга 38 тысяч рублей, купил машину и катался на ней. Однако сил ездить на автомобиле у ребенка не хватило: он съехал в кювет, после чего вернул машину прежнему хозяину. Но без транспортного средства оставаться не хотелось, поэтому мальчик купил другую машину.

«Вечером того же дня в ходе розыскных мероприятий несовершеннолетний, у которого в автомобиле закончился бензин, был обнаружен и задержан нарядом вневедомственной охраны в районе рынка в микрорайоне Красный химик города Судогды. Задержанный подросток был доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас проходят доследственные проверки по факту хищения средств, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и продажи автомобилей несовершеннолетнему.