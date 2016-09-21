Ярославль, 21 сентября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Российский академический молодежный театр привез в Ярославль самые масштабные декорации за всю историю Международного Волковского фестиваля. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Волковского театра, монтаж декораций к спектаклю, который состоится 22 сентября, продлится более суток.

фото сайта театра им. Ф.Волкова Сцена из спектакля «Нюрнберг»

РАМТ — один из наиболее именитых и уважаемых столичных театров. На Театральной площади в Москве он соседствует с Большим и Малым театрами. В Ярославле РАМТ представит спектакль «Нюрнберг».

Коллектив спектакля, включая актеров и работников технических цехов, составляет 111 человек. Декорации достигают 7 метров в высоту, весят 60 тонн и занимают три фуры: металлоконструкции, лебедки, подвесные мосты. Для их разгрузки Волковскому театру потребовалось арендовать специальную лебедку.

«Монтаж декораций начался минувшей ночью и продлится до завтрашнего дня», — уточнили в пресс-службе театра им. Ф. Волкова.

«Нюрнберг» критики называют монументальной и грандиозной постановкой, отмечают в Волковском. Одну из главных ролей в спектакле играет известная актриса театра и кино Нелли Уварова. А в знаменитой киноверсии 1961 года эту роль исполняла Марлен Дитрих. Эта работа будет показана в рамках XVII Международного Волковского фестиваля.