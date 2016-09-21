Чехов, Московская область, 21 сентября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В подмосковном Чехове завершилось строительство 34 корпуса в ЖК «Губернский», заброшенного компанией «СУ-155» в 2014 году. Как отмечают областные власти достроить объект удалось раньше намеченного срока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе строительного комплекса Подмосковья.

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Строительство корпусов 34 и 35 в микрорайоне «Губернский» велось компанией «СУ-155» с 2013 года, однако спустя год объект был заброшен из-за финансовых проблем застройщика. Таким образом, были нарушены права граждан, купивших в жилом комплексе 191 квартиру.

Возобновить строительство удалось лишь во втором квартале 2016 года. На сегодняшний день возведение 34 корпуса окончено. Главгосстройнадзор Московской области проводит итоговую проверку выполненных работ для последующего ввода корпуса в эксплуатацию. Свои квартиры смогут получить 96 пострадавших жителей.

35 корпус ЖК, также заброшенный «СУ-155», по планам властей, будет введен в эксплуатацию до конца этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с декабря 2015 года финансовые обязательства по завершению строительства части объектов компании «СУ-155» взял на себя банк «Российский капитал». Всего до конца 2016 года планируется достроить 32 объекта компании в Московской области.