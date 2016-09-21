Кафр-эш-Шейх, Египет, 21 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. У Берегов Египта перевернулась лодка с 600 мигрантами, погибли 29 человек. Об этом со ссылкой на египетские источники передаёт Reuters.

Mstyslav Chernov/Unframe Мигранты в море

«Корабль нелегальных мигрантов опрокинулся на берегу Кафр-эш-Шейха, перевозя 600 мигрантов в самой крупной до сих пор операции нелегальных мигрантов через Кафр-эш-Шейх», — сообщает агентство MENA.

Сотрудники спасательной службы спасли 150 человек. На шлюпке находились выходцы из Египта, Сирии и Африки.