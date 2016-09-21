Москва, 21 сентября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Реализация приоритетного проекта по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в России потребует в 2017 году выделения из бюджета 20 млрд рублей. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев на совете при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам Улюкаева, порядка 10 млрд рублей потребуется на организацию работы семи региональных центров лизинга. «Создается система региональных лизинговых центров, их семь. Один создается заново, шесть уже существуют, но будут серьезно докапитализированы для того, чтобы они могли давать возможность предприятиям приобретать высокотехнологичное оборудование. Потому что иными способами таких стартовых условий у бизнеса нет», — пояснил министр.

На докапитализацию корпорации МСП в 2017 году потребуется 8 млрд рублей. Это позволит выйти на объем гарантийной поддержки малого бизнеса примерно в 60 млрд рублей. Еще 2 млрд рублей необходимы для создания в регионах России многофункциональных центров по информированию жителей России о господдержке малого бизнеса.