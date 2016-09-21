Оренбургская область, 21 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области 21 сентября произошел крупный пожар возле поселка Новосергиевка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на территории ОАО «Терминал» горят три емкости по 10 кубометров с нефтяной эмульсией. Имела место угроза зданию по промывке железнодорожных цистерн на площади 250 квадратных метров. По предварительным данным пострадало два человека. Они отправлены в ЦРБ Новосергиевки.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области В Новосергиевском районе горят цистерны с нефтяной эмульсией

Распространения огня на здание промывки железнодорожных цистерн удалось избежать.

По данным оренбургского МЧС, информация о пожаре поступила дежурному в 15:50 местного времени (13:50 мск). В 16:20 пожар локализован, в 17:03 открытое горение ликвидировано.

На месте работают от РСЧС 42 человека, 14 единиц техники, из них от МЧС 29 человек, 9 единиц техники.