Камешково, Владимирская область, 21 сентября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. На фабрике «Детская одежда» в городе Камешково (Владимирская область) не планируется сокращение персонала, сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации Владимирской области. Ситуацию, из-за которой 146 работников могли лишиться заработка, удалось разрешить.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

По данным пресс-службы, сокращение сотрудников было обусловлено тем, что предприятие работает в режиме неполной занятости, кроме того, на его балансе есть котельная и трансформаторная подстанция, обслуживание которых обходится достаточно дорого. Ситуацию удалось решить только после того, как вмешалась областная администрация.

«Были достигнуты договоренности о передаче оборудования и помещения котельной на баланс ООО «Тепловик» (г. Камешково) и о заключении договора с ПАО «Владимирэнергосбыт» на энергоснабжение Камешковского филиала ООО «Детская одежда», — цитирует пресс-службу издание.

ИА REGNUM напоминает, что из-за сложностей потерять работу могли 146 человек. Причем, большинство из них — люди зрелого возраста, к тому же и такая нераспространенная специальность практически не востребована.

Камешково было включено в список моногородов, ситуация в которых вызывает опасения. Градообразующим предприятием считается ОАО «Камешковский текстиль» — бывшая фабрика им. Свердлова