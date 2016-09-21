Саратов, 21 сентября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. «Переносчиками африканской чумы свиней (АЧС) могут быть также птицы, клещи, люди», — заявил министр-председатель регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов общественному совету при областном Минсельхозе, выступившего с обращением к властям о ликвидации поголовье кабана в дикой природе, сообщает ИА REGNUM.

domeckopol Кабан

21 сентября на заседании комитета по аграрным вопросам Саратовской облдумы было рассмотрено обращение общественников, требующих отстрела всех кабанов в регионе.

«Нами получено заключение Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии о том, что первичный занос вируса АЧС связан с антропогенным фактором, — просветил общественников министр Потапов. — Кабан является жертвой, а не распространителем вируса. Переносчиками АЧС могут быть также птицы, клещи, люди. Кроме того, предложение о полном истреблении кабана противоречит требованиям федеральных нормативных актов. Вместе с тем до 1 ноября мы ведём активный отстрел кабана, поставлена задача — снизить его численность с 0,9 на 1000 гектаров до 0,25 на 1000 гектаров».

Руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской области Александр Игонькин, докладывая о проверках сельскохозяйственных предприятий и ЛПХ, отметил, что нарушений много. По его словам, «до сих пор не все понимают, что такое режим закрытого содержания, не соблюдаются и другие требования ветеринарного законодательства: пищевые отходы без термической обработки идут на корм свиньям, допускается выпас животных за пределами частных подворий, поголовье содержится в ненадлежащих условиях». Всё это создаёт риск распространения АЧС, отметил он.

Чтобы избежать крайних мер, нужно навести порядок в личных хозяйствах, призвал председатель комитета по аграрным вопросам Николай Кузнецов. В некоторых из них насчитывается до 700 голов свиней, и владелец не в состоянии обеспечить им нормальное содержание. Нужно ограничивать поголовье скота в ЛПХ, а не уничтожать дикого кабана».

Участники заседания приняли решение не поддерживать предложение Общественного совета при минсельхозе по ужесточению требований законодательства на уровне субъекта, касающихся контроля численности популяции дикого кабана, сообщили ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе облдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, численность кабана в регионе области в последнее время находится на уровне 13 тыс. особей. Кабан распространен на большей территории региона, однако более 80% его популяции сосредоточено в Правобережье — в Лысогорском, Петровском и Вольском, районах. В Левобережье — в Балаковском, Марксовском и Ивантеевском районах.

В 2016 году, чтобы ограничить распространение вируса АЧС, в охотничьих угодьях Саратовской области дано разрешение на отстрел 2103 кабанов, в том числе 1256 особей в возрасте до одного года.

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