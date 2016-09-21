Владикавказ, 21 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Сотрудники североосетинской полиции выступили с инициативой расширить Мемориальный комплекс на окраине Владикавказа, где воздвигнут памятник Герою Советского Союза Петру Барбашову. Как сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM, правоохранители проведут все работы своими силами и за свой счет.

Советские солдаты идут по Крещатику в освобожденном Киеве. 7 ноября 1943 года

Вопрос о строительстве объекта был рассмотрен на заседании общественного совета МВД по РСО-Алания и был поддержан. Общественники отметили важность инициативы коллег и решили оказывать посильную помощь в реализации проекта, который будет способствовать дальнейшему развитию патриотического воспитания молодежи.

«Есть Мемориальный комплекс воинам, погибшим при защите города Владикавказа. Многие годы он находился под опекой института внутренних войск МВД России. Курсанты содержали комплекс, ухаживали за ним. После передислокации учебного заведения в другой регион, шефство над комплексом взяли на себя сотрудники МВД по РСО-Алания. Мемориал был обустроен силами республиканской полиции. Было установлено, что на его территории имеется братская могила. На ней высечены имена 59 воинов, которые здесь захоронены.

Проведенная поисковыми организациями работа выявила, что в братской могиле покоятся гораздо больше советских солдат и офицеров. На сегодняшний день известно 311 фамилий. Мы решили расширить, дополнить комплекс, чтобы увековечить имена всех этих воинов. Предполагается установить гранитную стену, эскиз проекта уже составлен. Мы сами, своими руками будем строить объект», — рассказал на заседании общественного совета Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания представитель республиканского МВД полковник полиции Виктор Трюхан.

Представители совета также высоко оценили инициативу полиции, но решили провести конкурс, чтобы скульпторы и архитекторы смогли представить свои работы. На следующем заседании члены общественного совета Комитета рассмотрят все предложения и после этого начнутся работы по расширению мемориала.

Напомним, что Мемориальный комплекс, где воздвигнут памятник Герою Советского Союза Петру Барбашову, закрывшему в 1942 году своим телом немецкую огневую точку на подступах к городу Владикавказу, представляет собой комплекс, в который входит скульптура автоматчика, бросающегося в атаку, братское захоронение воинов подразделения Барбашова, дзот и березовая аллея. Памятник был открыт в мае 1983 года. Авторы монумента Борис Тотиев, Николай Ходов и Руслан Козырев.