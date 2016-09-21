Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга уволила председателя территориальной избирательной комиссии №2 Татьяну Лакшину. Такое решение Горизбирком принял на заседании сегодня, 21 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM. ТИК №2 отвечал за выборы на территории Васильевского острова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

В ходе заседания городская комиссия отметила, что в ТИК поступила 31 жалоба. Заметим, в день выборов 18 сентября от наблюдателей и журналистов поступали сообщения о том, что их не допускали до участков, но эти жалобы были проигнорированы.

Горизбирком счел поведение Лакшиной незаконным бездействием. Глава Горизбиркома Виктор Панкевич упомянул, что на одном из временных участков процесс был «организован просто безобразно», по его словам, только прибытие омбудсмена помогло удержать участковый избирком от нарушений.

«Видимо, я не смогла организовать работу, но полгода — слишком маленький для этого срок, особенно, если у тебя в аппарате один человек, и он бухгалтер», — прокомментировала свое увольнение Татьяна Лакшина.

Напомним, по сообщениям СМИ, журналистов вытолкали из здания администрации Василеостровского района, где располагается ТИК №2, в день выборов, а затем принесли туда некий «пакет бюллетеней» из УИК №182.

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