Москва, 21 сентября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Для обеспечения этих воинских частей на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в Сибири создано более чем 150 пунктов завоза. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

mil.ru Северный завоз

«Ежегодно туда доставляется от 100 до 150 тысяч тонн различных материальных средств. В настоящее время завоз находится в завершающей стадии», — отметил Шойгу.

По его словам, доставка людей и грузов в военные городки, расположенные в отдаленных и труднодоступных районах, осуществляется в основном в навигацию с июня по октябрь морским и воздушным транспортом.

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