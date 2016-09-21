Тула, 21 сентября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Житель Тулы предстанет перед судом по обвинению в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны — 29-летний мужчина публиковал высказывания в интернете, на своей странице в социальной сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР по региону.

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Как установили следователи, в течение года обвиняемый опубликовал 10 «текстово-графических материалов, унижающих достоинство ветеранов Великой Отечественной войны и бойцов Красной Армии», которые «содержали оскорбительные высказывания в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, а также оправдывали идеологию нацистской Германии».

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершенных публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.