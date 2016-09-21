Москва, 21 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В настоящее время предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) поставляют в войска современные ракетные и береговые ракетные комплексы — носители высокоточного оружия большой дальности, которые позволяют повысить боевую мощь ракетных соединений в 2−4 раза. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

mil.ru Пуск противокорабельной ракеты

«Поставка вооружения должна быть синхронизирована с комплектованием соединений личным составом, его переобучением на новые образцы техники и строительством необходимой инфраструктуры», — отметил Шойгу.