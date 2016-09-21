Ярославль, 21 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Ярославский завод «Р-Фарм» открыл линию по производству биопрепаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru Новая линия производства биопрепаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний

«Новая линия будет выпускать медикаменты социальной направленности. Соответственно, та задача, которая поставлена перед нами руководством страны, — лечение людей собственными, отечественными качественными и доступными препаратами — решается сегодня на ваших глазах», — отметил на открытии линии и.о. заместителя председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Высокотехнологичная линия биофармацевтических лекарственных средств — это проект производства препаратов полного цикла. С этой целью линия по изготовлению терапевтических белков оснащена интегрируемой платформой FlexFactory, разработкой подразделения GE Healthcare Life Sciences.

По словам Максима Авдеева, правительство Ярославской области заинтересовано в дальнейшем развитии фармпроизводства в регионе.

«За последние 3 года «Р-Фарм» заплатил в бюджет области свыше 3 миллиардов рублей. Это говорит о высокой эффективности такого рода деятельности. И, конечно, мы заинтересованы в дальнейшем ее развитии, мы видим это стратегически важным для региона», — отметил Максим Авдеев.

Справка: АО «Р-Фарм» — завод по производству высокотехнологичных лекарственных средств. Введен в эксплуатацию в 2011 году. Проектная производственная мощность — 5 миллионов упаковок в месяц. Завод выпускает в том числе онкологические, гематологические, кардиологические, иммунологические, антибактериальные, противовирусные, включая терапию ВИЧ-инфекции, средства, применяемые при трансплантации органов, лечении рассеянного склероза, гемофилии и сахарного диабета. С начала 2016 года объем производства составил более 780 миллионов рублей.