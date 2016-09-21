Москва, 21 сентября, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В России за неделю (13−19 сентября) ускорилась до 0,1% после трех недель нулевой динамики, с начала года потребительские цены выросли на 4%, сообщили в Росстате.

ИА REGNUM Инфляция

За 3 предыдущих недели с 30 августа по 12 сентября фиксировалась нулевая инфляция. С 16 по 22 августа инфляция составила 0,1% после нулевой динамики неделей ранее и двух недель дефляции.

За неделю цены на куриные яйца выросли на 1,5%; на молоко, жирный творог, сливочное масло, свинину, мясо кур, хлеб из пшеничной муки — на 0,2−0,4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1,4%; гречневая крупа, пшено, рис и мороженая рыба — на 0,2−0,6%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%, в том числе на картофель, капусту, морковь, лук — 3,2−3,6%, на яблоки — 1,8%. В то же время свежие огурцы и помидоры подорожали на 5,3% и 3,4% соответственно.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Читайте также: Инфляционные риски сохраняются — ЦБ

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе в годовом выражении инфляция составила 6,9% против 7,2% в июле.

Отметим, Минфин РФ ожидает инфляцию на конец текущего года в 5,7%. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев считает, что этот показатель составит 5,7−5,8%.

Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.