Багдад, 21 сентября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Парламент Ирака уволил министра финансов страны после вынесения ему вотума о недоверии в связи с обвинениями о коррупции и злоупотреблении служебным положением. Об этом со ссылкой на иракское ТВ передаёт Daily Mail.

picserver.org Коррупция

Отставка Хошиара Зебари, бывшего главы министерства финансов и одного из ведущих курдских политиков, последовала в то время, когда Ирак борется с экономическим кризисом. Последний вызван низкими ценами на энергоносители и высокими тратами на войну с «Исламским государством» (запрещена в РФ).

Зебари стал уже вторым министром, уволенным парламентом Ирака. В августе от должности был отстранён министр обороны Халед Обейди.

В настоящее время правительство в Багдаде ведёт переговоры с Международным валютным фондом для получения крайне необходимых кредитов.