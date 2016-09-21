Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум.

Защитник футбольного клуба «Ростов» Фёдор Кудряшов выйдет на поле ростовского стадиона «Олимп-2» 28 сентября. Дисквалификация игрока в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА сокращена до одной игры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на юриста Михаила Прокопца.

fc-rostov.ru Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов

Отметим, что Фёдор Кудряшов был удален в ответном матче четвёртого отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом», за что и был дисквалифицирован на три игры «за жестокое поведение». Тогда ростовчане разгромили команду из Нидерландов со счётом 4:1 и вышли в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что первый матч в группе D футболисты «Ростова» провели в Мюнхене, где встретились с местной «Баварией». Жёлто-синие не справились с натиском мощного соперника и пропустили пять безответных мячей в свои ворота.

Ранее по теме: «Бавария» показала «Ростову», к чему нужно стремиться»

«Ростов» в матче с «Баварией» проявил мужество, боролся и был командой»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жёлто-синие примут второй матч группового этапа самого престижного европейского турнира. На домашней арене подопечные Ивана Данильянца будут сражаться с голландским «ПСВ». На матчи Лиги чемпионов ФК «Ростов» заявлен в составе 22 игроков.

Подробнее: 22 футболиста «Ростова» готовятся к «Баварии», «Атлетико» и ПСВ